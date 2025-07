Palmeiras de Abel Ferreira tem ampla vantagem contra o Corinthians; veja os dados

O Palmeiras possui ampla vantagem nos confrontos contra o Corinthians na “Era Abel Ferreira”. Após a final do Paulistão, as equipes voltam a se enfrentar em um mata-mata inédito, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Desde que desembarcou no Brasil para comandar o Palmeiras, a atual comissão técnica disputou 60 clássicos. Em derbies, o retrospecto é positivo: são oito vitórias, sete empates e apenas três derrotas em 18 confrontos.

Uma dessas derrotas, no entanto, aconteceu justamente no Allianz Parque, que garantiu o título do Campeonato Estadul ao rival após empate sem gols fora de casa.

As equipes duelam nesta quarta-feira (30), a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A decisão da vaga, por sua vez, acontece uma semana depois, no Allianz Parque.

Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Abel Ferreira segue com desfalques no Palmeiras

Atualmente, quatro jogadores do Palmeiras seguem sob os cuidados do departamento médico do clube: os atacantes Paulinho e Bruno Rodrigues, o zagueiro Murilo e o meia-atacante Felipe Anderson.

A dupla ofensiva realiza trabalhos específicos com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e está fora da eliminatória. Já Felipe Anderson e Murilo participaram de parte das atividades com o restante do grupo na Academia de Futebol, mas seguem como dúvidas para esta quarta-feira.

A tendência é que ambos avancem no processo de transição física e fiquem à disposição para o jogo de volta no Allianz Parque, que definirá a vaga para as quartas de final.