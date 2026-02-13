Andreas assume papel de garçom e leva Palmeiras à liderança do Brasileirão

Ninguém participou de mais gols pelo Palmeiras nesta edição do Campeonato Brasileiro do que Andreas Pereira. Ao todo, o meia, titular absoluto da equipe de Abel Ferreira, soma um gol e cinco assistências pelo agora líder da competição.

Na estreia, assistência no empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, seguido por três passes para gol na goleada sobre o Vitória. Na última noite, uma assistência e um gol, para fechar o triunfo por 3 a 1 sobre o Internacional.

Para efeito prático, Andreas Pereira precisa de 44 minutos para participar de um gol com a camisa alviverde no Brasileirão. Os números, inclusive, recolocam o jogador na corrida por uma vaga no grupo da Seleção para a Copa do Mundo, um dos objetivos do meia ao aceitar retornar ao futebol brasileiro.

- Estamos construindo e aprendendo. Foi muito importante. O Inter é muito qualificado. Foram três pontos muito importantes. Fui feliz. O Lucas me conhece bem e sabia que ia dar olhadinha para eu tirar o goleiro - afirmou Andreas.

Andreas Pereira terá a reta decisiva do Paulistão, além de alguns compromissos do Brasileirão, antes da convocação de Ancelotti na Data Fifa de março, que promete ser uma prévia da lista final para o Mundial nos Estados Unidos.

Ainda em 2025, Andreas foi convocado pela atual comissão técnica da Amarelinha para os confrontos contra Equador e Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa, depois de deixar o Fulham, da Inglaterra, rumo ao Palmeiras.

Antigo sonho da diretoria alviverde, Andreas custou 10 milhões de euros (R$ 63 milhões na cotação da época) aos cofres do clube e tem contrato válido até dezembro de 2028.

Andreas Pereira comemora gol do Palmeiras contra o Internacional (Foto: WILLIAN ABI/Pera Photo Press/Gazeta Press)

