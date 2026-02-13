Abel vê Palmeiras como uma equipe de processos e aponta objetivo na temporada

Abel Ferreira deixou o gramado do Beira-Rio satisfeito com o rendimento do Palmeiras. A vitória por 3 a 1 sobre o Internacional manteve a equipe invicta após três rodadas e, agora, na liderança do Brasileirão, apesar de estar empatada em pontos com outros três clubes.

Após repetir a mesma escalação titular nas últimas três partidas, Abel Ferreira apontou o Palmeiras como um time baseado em processos e competitivo, como comprovam os resultados recentes. Desde que chegou ao clube, o treinador e sua comissão conquistaram dez títulos, incluindo dois Campeonatos Brasileiros.

- Somos uma equipe que vem de processo, uma equipe de continuidade. Somos uma equipe extremamente competitiva. Temos demonstrado isso ao longo dos anos, quando ganhamos e quando perdemos. Embora quando o Palmeiras perde, parece que as coisas são um pouquinho diferentes. Estamos no início. Não ganhamos absolutamente nada - iniciou

Ao detalhar o principal objetivo do Palmeiras no ano, Abel Ferreira foi direto, mas não prometeu títulos, e sim competitividade.

- Nosso objetivo é ser visto como uma equipe competitiva - apontou.

O confronto, iniciado às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, foi alvo de reclamações do técnico Abel Ferreira. O treinador voltou a ressaltar o desgaste com deslocamentos pelo país, embora tenha reconhecido que a CBF vem atuando para promover melhorias no calendário nacional.

- Se a CBF conseguir pedir à Globo para que faça os jogos mais cedo, para eu não ter que chegar em casa às 4h (de Brasília) da manhã. Nós não vivemos em um país, vivemos em um continente. Acho que é uma das lutas que nós devemos ter. A CBF já está a entender a necessidade de reduzir os jogos, e isso é bom. Agora é preciso ter atenção aos horários - comentou.

O Palmeiras, já classificado ao mata-mata, encara o Guarani no próximo domingo pelo último duelo da primeira fase do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

