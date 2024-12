Treinador do Fulham desconversa sobre interesse do Palmeiras em Andreas Pereira

O Palmeiras quer a contratação de Andreas Pereira, meia do Fulham, da Inglaterra. Perguntado sobre o interesse do Verdão, o treinador da equipe inglesa, Marco Silva, desconversou sobre a possibilidade de a transferência estar próxima de acontecer.

— Claro que falo com ele, mas isso do Palmeiras não é para uma conversa entre mim e ele. O clube tem as pessoas responsáveis para falar e para ouvir. Até agora, não tenho nenhuma informação do clube que tem algo perto de acontecer. Portanto, nem há conversa — afirmou o técnico em entrevista à "ESPN" após a vitória do Fulham sobre o Chelsea por 2 a 1 nesta quinta-feira (26).

O Palmeiras sonha com a contratação do meia para a próxima temporada, mas o jogador de 28 anos é titular da equipe inglesa e visto internamente como peça importante para o elenco. Andreas Pereira começou a partida desta quinta-feira entre os onze titulares, após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos, mas não teve boa atuação.

Segundo informações do "Ge" e da "Itatiaia", o Verdão fez uma oferta de compra avaliada em 20 milhões de euros (cerca de R$ 128,9 milhões na atual cotação), que ainda será respondida pelo Fullham.

Jogador esteve na vitória do Fulham sobre o Chelsea, nesta quinta-feira (26) (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Concorrência por Andreas Pereira

Outros clubes da Europa já demonstraram interesse na contratação do meia brasileiro. Na última janela de transferências, o Fulham recusou propostas do Olympique de Marselha, da França, e do Nottingham Forest, também da Inglaterra.

O jogador defende o Fulham desde 2022, mas anteriormente estava no Flamengo. Em 2021, Andreas Pereira esteve em campo na vitória do Palmeiras por 2 a 1 contra o clube carioca, em Montevidéu, que deu o título da Libertadores ao Verdão. Naquela partida, o meia ficou marcado por perder a bola para o atacante Deyverson, que entrou na área e marcou o gol da vitória já na prorrogação.