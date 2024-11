Torcida do Palmeiras protesta contra o time no jogo com o Grêmio

Ao fim do primeiro tempo do jogo contra o Grêmio, nesta sexta-feira, a torcida do Palmeiras não poupou críticas ao time. Além de vaiar a equipe ao fim da primeira etapa, a torcida disparou contra o planejamento do técnico Abel Ferreira.

— Não é mole, não! É muita folga para pouca obrigação — cantaram os torcedores, em especial o setor destinado à Mancha Alvi Verde, que entrou no estádio sem roupas e acessórios da organizada, por conta da proibição da Federação Paulista de Futebol.

A cantoria logo foi abafada pelo sistema de som do Allianz Parque, que soltou o hino do Palmeiras para calar os protestos dos torcedores do time da casa.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida contra o Grêmio (Foto: Anderson Romao/AGIF)

A crítica dos torcedores palmeirenses reside no fato de o treinador ter passado a dar mais tempo de descanso ao time após as eliminações na Copa do Brasil, para o Flamengo, e na Libertadores, para o Botafogo.

Passou a ser comum o elenco ter dois dias de folga após as partidas. E o rendimento do Palmeiras subiu. No returno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem 25 pontos em 13 jogos (sem contar o jogo com o Grêmio). Só que o tropeço em casa contra o Fortaleza e a derrota no dérbi para o Corinthians, na última segunda-feira, inflamou os ânimos dos torcedores.

Os cantos de protesto recomeçaram assim que os times voltaram para a etapa final. E o grito contra o time foi acompanhado pelo pedido pela entrada de Dudu.

Atual bicampeão brasileiro, o Palmeiras tenta seguir na cola do líder Botafogo para tentar conquistar o tricampeonato do Brasileirão.