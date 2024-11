Titular em Palmeiras x Grêmio divide torcedores: ‘Uma hora faz cagada, outra hora ganha’

Palmeiras e Grêmio se enfrentam no Allianz Parque (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 22:06 • São Paulo (SP)

Um lance logo no início do jogo entre Palmeiras e Grêmio, nesta sexta-feira (8), pelo Brasileirão, dividiu torcedores na web. O goleiro Marchesín protagonizou dois momentos totalmente opostos, que foram comentados nas redes sociais. A torcida do Imortal tem opiniões distinstas sobre o jogador.

Parte dos tricolores já não tem mais paciência com Marchesín. Após o erro que quasou gerou o gol do Palmeiras, torcedores se irritaram na web. No lance em questão, Felipe Anderson, do Palmeiras, tenta fazer um cruzamento, que sai fechado demais. A bola saiu alta e foi entrando na direção do gol. O goleiro do Grêmio subiu para encaixar e não conseguiu agarrar a pelota. O lance terminou com a bola na trave e, por pouco, não teve um resultado pior.

No lance seguinte, o goleiro mostrou porque coloca a torcida em dúvida. Marchesin foi no último andar para impedir a forte cabeçada de Gustavo Gómez de entrar na meta do Imortal. Grande defesa do argentino.

Escalações de Palmeiras x Grêmio

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Maurício; Felipe Anderson, Estêvão e Rony.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Rodrygo Ely, Jemerson, Reinaldo; Villasanti, Dodi e Edenílson; Aravena, Soteldo e Braithwaite.

Marchesín é personagem em Palmeiras x Grêmio (Foto: Divulgação / Grêmio)

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Grêmio

33ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sexta-feira, 8 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV;

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)