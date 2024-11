Torcedores do Palmeiras detonam escalação de Abel Ferreira: ‘tortura’

Palmeiras encara o Grêmio nesta sexta-feira (8) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 21:14 • São Paulo (SP)

A escalação do Palmeiras foi alvo de críticas nas redes sociais. Para o duelo contra o Grêmio nesta sexta-feira (8), válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira promoveu mudanças em todos os setores da equipe.

Capitão do Verdão no confronto, Gustavo terá a companhia de Murilo, recuperado de lesão na coxa, na zaga. Raphael Veiga, por sua vez, foi recuado pela comissão técnica e forma dupla de volantes ao lado do argentino Aníbal Moreno.

Já no ataque, Rony venceu a disputa com Flaco lópez e volta a ser titular após 11 partidas. O camisa 10 não iniciava uma partida desde o jogo de ida contra o Botafogo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

As mudanças realizadas por Abel Ferreira, principalmente no ataque, não agradaram os torcedores do Alviverde, que usaram as redes sociais para criticar as escolhas da comissão técnica. Confira alguns comentários:

Palmeiras no Brasileirão

Após o empate contra o Fortaleza e a derrota para o Corinthians, o Palmeiras viu o Botafogo abrir seis pontos de vantagem na liderança e não depende das próprias forças para conquistar o título do Brasileirão.

Nas últimas seis rodadas, a equipe comandada por Abel Ferreira encara o Grêmio, Botafogo e Fluminense em casa, além de Bahia, Atlético-GO e Cruzeiro fora de casa.