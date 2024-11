Zagueiro alcança 150 jogos com a camisa do Palmeiras

Titular nesta sexta-feira (8), Murilo completou 150 jogos com a camisa do Palmeiras no duelo contra o Grêmio, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Palmeiras tem mudanças na escalação para duelo contra o Grêmio

Ausente nos últimos três compromissos da equipe no Brasileirão, o zagueiro se recuperou de lesão na coxa direita e voltou a ser escalado pelo técnico Abel Ferreira. No período sem o defensor, o verdão sofreu sete gols e viu o Botafogo assumir o posto de melhor defesa da competição.

Murilo, que chegou à Seleção Brasileira após as atuações com a camisa alviverde, comemorou a marca e agradeceu ao estafe do clube paulista.

- Eu sempre digo que é uma honra poder representar o Palmeiras. Ter a oportunidade de chegar à marca de 150 jogos por esse clube é um enorme orgulho. Não é fácil você defender um clube gigantesco como esse, ainda mais fazer 150 partidas em uma época tão vitoriosa. Nós fazemos parte de uma geração que está dando alegrias para a torcida e espero poder ficar mais tempo aqui e conquistar outros títulos. Também é importante ressaltar que nada disso seria possível sem a ajuda e a competência de todo o estafe: funcionários, comissão técnica, diretoria, companheiros e nossa torcida. Além, é claro, da minha família, que é fundamental para a minha vida pessoal e profissional - afirmou o zagueiro.

continua após a publicidade

Murilo durante partida do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Números de Murilo pelo Palmeiras

Nos 21 duelos em que Murilo esteve em campo no Brasileirão, o Palmeiras levou apenas 11 gols e passou 12 partidas sem ser vazado. Ao todo, foram 13 vitórias, cinco empates e três derrotas, com aproveitamento de 69,8%

Sem o zagueiro, por sua vez, a equipe comandada por Abel Ferreira sofreu 16 gols em 11 rodadas e foi vazada em nove desses duelos.

Contratado em janeiro de 2022, Murilo está em sua terceira temporada pelo Palmeiras e acumula sete títulos: Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024), Recopa (2022) e Supercopa do Brasil (2023).