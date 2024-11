Felipe Anderson não deslancha e tem números tímidos em seu início no Palmeiras

Principal contratação do Palmeiras em 2024, o atacante Felipe Anderson chegou da Lazio, da Itália, com status de titular absoluto do time, mas ainda não entregou o que se espera de um jogador de alto nível. Até aqui, os números do camisa 9 de Abel Ferreira são tímidos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

De forma geral, o ataque do Verdão não vem funcionando muito bem. No clássico contra o Corinthians, por exemplo, foram vários os gols perdidos, sendo um do jogador, o que resultou em derrota alviverde por 2 a 0. Mesmo com Felipe Anderson entre os 11 titulares, o setor ofensivo não é matador.

Desde sua contratação, em julho, o atacante disputou 19 partidas pelo Palmeiras, sendo 14 como titular. Foram apenas dois gols marcados neste período e duas assistências. Justamente no Dérbi, as críticas com o camisa 9 se intensificaram por parte da torcida palmeirense.

continua após a publicidade

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Na ocasião, Felipe Anderson, que vem atuando pelo lado esquerdo do ataque, foi substituído por Dudu, que desde que retornou de lesão ainda não conseguiu se firmar entre os titulares e vem, aos poucos, tentando buscar sua vaga no ataque. O camisa 7 não foi às redes, mas deu uma cara diferente para o clássico enquanto esteve em campo.

Apesar da oscilação de Felipe Anderson e de ter entrado bem, o ídolo palmeirense não tem vaga certa nesta sexta-feira (8), quando o time recebe o Grêmio, no Allianz Parque, às 21h30, pela 33ª rodada do Brasileirão, mas tenta melhorar seus números dentro de campo ainda que entre no decorrer do jogo.

continua após a publicidade

Com contrato válido até o fim de 2025 e com possibilidade de renovação automática de acordo com metas a serem batidas, Dudu não tem permanência garantida no Palmeiras.