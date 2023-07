O Palmeiras decide uma vaga na semifinal da Copa do Brasil nesta quinta-feira (13), às 20h, contra o São Paulo, no Allianz Parque. Precisando reverter a vantagem de 1 a 0 do rival, a torcida deve lotar o estádio com mais de 40 mil pessoas. No entanto, uma decisão da Subprefeitura da Lapa gerou uma dúvida nos palmeirenses: vai ser possível consumir bebida alcoólica antes das partidas?