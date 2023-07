A equipe de Abel Ferreira pode contar com um retorno importante para o clássico: o meia Zé Rafael. O camisa 8 treinou com o restante do grupo durante a semana e pode retornar à equipe alviverde para o confronto desta quinta. Com isso, o único desfalque do Palmeiras por lesão segue sendo Atuesta, em recuperação após cirurgia no joelho direito. A outra ausência será a do atacante Artur, que já atuou na competição pelo Bragantino.