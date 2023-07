Na semana passada, antes do clássico com o São Paulo pela ida das quartas da Copa do Brasil, o Palmeiras adotou uma medida de 'silêncio', em que nem os jogadores nem o treinador concederiam entrevistas após a partida. A decisão foi tomada pela presidente Leila Pereira para 'blindar os atletas em meio a uma sequência de jogos decisivos'. Mesmo com uma possível classificação nesta quinta (13), não é garantido que os jogadores e Abel voltem a falar com a imprensa.