Torcedor do Palmeiras lamenta despedida de Estêvão: ‘Vai ser difícil encontrar um igual’

O atacante Estêvão entrou em campo pela última vez com a camisa do Palmeiras, pelo Brasileirão, diante do Flamengo. O craque recebeu homenagens nas arquibancadas e arredores do Allianz Parque.

O funileiro Alex Sousa da Slva, de 28 anos, esteve entre os torcedores que estamparam a camisa 41 e falou sobre a “cria palmeirense”.

— Ele é uma estrela, brilha muito. O destaque do jogo será ele e hoje vai ser 2 a 0 — projetou ele.

— Vai ser meio difícil (encontrar um jogador como Estêvão), mas o Abel sempre tem uma carta na manga — disse o palmeirense.

Alex Sousa da Silva, torcedor do Palmeiras, com camisa com nome de Estêvão antes de duelo com o Flamengo (Foto: Giselly Corrêa / Lance!)

Nas arquibancadas do Allianz, o sentimento era de gratidão. Antes da bola rolar, a torcida entoou cântigos e aplausos para o jovem.

Um cartaz dizia “Obrigado Estêvão! Gratidão cria! Um até logo da família Palmeiras. Você é meu ídolo”, com assinatura de Maicon, de Itápolis, São Paulo.

No Allianz Parque, Estêvão ainda vestirá a camisa alvinegra diante do Sporting Cristal, na quarta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Veja os jogos em que Estêvão ainda pode atuar pelo Palmeiras:

28/5: Palmeiras x Sporting Cristal (Libertadores)

31/5: Cruzeiro x Palmeiras (Brasileirão)

15/6: Palmeiras x Porto (Copa do Mundo de Clubes da Fifa)

19/6: Palmeiras x Al-Ahly (Copa do Mundo de Clubes da Fifa)

23/6: Inter Miami x Palmeiras (Copa do Mundo de Clubes da Fifa)

Venda de Estêvão ao Chelsea

A negociação entre os clubes foi oficializada em junho de 2024 pelo valor de 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões, na cotação da época), sendo 45 milhões de euros fixos, e 16,5 milhões de euros em metas. O Palmeiras tem direito a 70% do montante, enquanto Estêvão fica com os outros 30%.

