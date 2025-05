Palpite de jornalistas da Globo para Palmeiras x Flamengo chama atenção na web

O confronto entre Palmeiras x Flamengo acontece neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, os comentaristas da Rede Globo elegeram a equipe do técnico Abel Ferreira como a favorita para a partida. Ao todo, oito profissionais da emissora opinaram na enquente.

A votação escolheu a equipe alviverde de foma quase unânime. Os jornalistas Alex Escobar, Felipe Diniz, Jéssica Cescon, Joanna de Assis, Fred Bruno e Tiago Medeiros escolheram o Palmeiras. Assim como o Gato Mestre, programa estatístico da emissora.

Dos palpites, apenas André Loffredo discordou dos companheiros de trabalho. Contudo, ele não apontou o Flamengo como favorito para o confronto, mas sim, apostou em um empate. Ou seja, nenhum profissional da Globo colocou a equipe de Filipe Luís como vencedora da partida.

A opinião dos profissionais da emissora repercutiu nas redes sociais. Torcedores do Flamengo não gostaram do posicionamento e chegaram a brincar com a situação. Alguns até alertaram que aconteceria um resultado contrário ao previsto.

Palmeiras x Flamengo

O confronto entre as equipes é válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e é crucial para as primeiras colocações da tabela de classificação. Atualmente, o Alviverde e o Rubro-negro ocupam respectivamente a primeira e segunda posição.

Em caso de vitória, a equipe do técnico Abel Ferreira poderia abrir sete pontos de vantagem do rival. Por outro lado, o Flamengo busca diminuir a atual desvantagem de quatro pontos. Um empate, poderia tirar a equipe carioca da segunda colocação, tendo em vista que o Cruzeiro e RB Bragantino, atuais terceiro e quarto colocado, estão apenas um ponto atrás.