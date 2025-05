Depois de virar a chave do Campeonato Paulista, o Palmeiras se tornou, novamente, um time quase imbatível nas competições em que disputa. Prova disso é a liderança do Brasileirão, melhor campanha da Libertadores com uma rodada de antecedência e classificação sem sustos para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, diante do vice-líder Flamengo, o time comandado por Abel Ferreira tem uma missão com o treinador: reverter os números diante deste adversário.

continua após a publicidade

➡️ Pelo Brasileirão, Estêvão se prepara para fazer último jogo pelo Palmeiras no Allianz

Até o momento, o treinador português já enfrentou o Rubro-Negro em 14 oportunidades, conquistando apenas três vitórias, além de cinco derrotas e outros seis empates nestes confrontos. Portanto, aumentar a sequência de vitórias nesta temporada - agora são sete seguidas - vai ajudar o Palmeiras de Abel Ferreira a começar a melhorar os números contra o Flamengo.

Os dois times, inclusive, ainda vão se enfrentar pelo menos mais uma vez nesta temporada, no segundo turno do Brasileirão, ou seja, pode igualar o número de vitórias do rival, mas nada impede de se cruzarem nas outras competições, como Copa do Brasil, Libertadores e até mesmo Mundial de Clubes da Fifa, que tem início no mês de junho.

continua após a publicidade

Apesar do retrospecto desfavorável nos números em geral, Abel Ferreira venceu dois torneios em cima do Flamengo: a Libertadores de 2021 e a Supercopa de 2023.

O Verdão, que é líder do Brasileirão com 22 pontos, sendo quatro a mais que o segundo colocado, venceu 13 das últimas 14 partidas que disputou, perdendo apenas para o Bahia, no Allianz Parque, pelo Nacional. O duelo entre paulistas e cariocas será neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel está suspenso neste domingo

No duelo deste domingo, o treinador, que cumpriu suspensão na última rodada contra o RB Bragantino, estará novamente suspenso, devido ao acúmulo de cartões amarelos.

Jogos entre Palmeiras x Flamengo com Abel no comando

2024 - Fla 1 x 1 Pal - Brasileirão

2024 - Pal 1 x 0 Fla - Copa do Brasil

2024 - Fla 2 x 0 Pal - Copa do Brasil

2024 - Pal 0 x 0 Fla - Brasileirão

2023 - Fla 3 x 0 Pal - Brasileirão

2023 - Pal 1 x 1 Fla - Brasileirão

2023 - Pal 4 x 3 Fla - Supercopa

2022 - Pal 1 x 1 Fla - Brasileirão

2022 - Fla 0 x 0 Pal - Brasileirão

2021 - Pal 2 x 1 Fla - Libertadores

2021 - Pal 1 x 3 Fla - Brasileirão

2021 - Fla 1 x 0 Pal - Brasileirão

2021 - Fla 2 (6) x (5) 2 Pal - Supercopa

2021 - Fla 2 x 0 Pal - Brasileirão