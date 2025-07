Audiência de Fluminense x Al-Hilal supera Palmeiras x Chelsea na Globo

A vitória do Fluminense sobre o Al-Hilal, na sexta-feira (4), rendeu à TV Globo 32 pontos de audiência e 56% de participação no Rio de Janeiro — maior índice em jogos do clube desde a final da Libertadores, em novembro de 2023. A marca também representa o recorde da faixa (das 16h03 às 18h09) às sextas-feiras desde dezembro de 2022. contando apenas as sextas-feiras, foi recorde desde 2 de dezembro de 2022, assim como em São Paulo, onde a vitória tricolor por 2 a 1 sobre o Al Hilal, da Arábia Saudita, marcou 18 pontos e 37% de participação.

Mais tarde, o confronto entre Palmeiras e Chelsea, pela outra semifinal do Mundial de Clubes, registrou 27 pontos e 45% de participação em São Paulo — maior audiência do torneio na cidade e a melhor marca da faixa (das 22h02 às 23h57) às sextas desde outubro de 2022. No Rio, o jogo alcançou 26 pontos e 47% de participação.

Mesmo com o bom desempenho na capital paulista, a audiência nacional da partida do Fluminense superou a do confronto do Palmeiras, segundo dados consolidados da emissora, na cidade base dos clubes. (Fluminense - Rio de Janeiro e Fluminense - São Paulo).

No comparativo a média da faixa nas quatro sextas anteriores ao torneio, o confronto obteve um crescimento de 93% na praça. O programa ‘Central da Copa’ registrou 16 pontos e 36% de participação entre os paulistas, recorde de audiência. Já entre os cariocas, o jogo marcou 26 pontos e 47% de participação, recorde da faixa às sextas em mais de um ano – desde 29 de junho de 2024.

Palmeiras fora, Fluminense vivo

Após eliminar o Palmeiras nas quartas de final, o Chelsea enfrenta o seu terceiro rival brasileiro na competição, o Fluminense. A partida é nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no Metlife Stadium.

