Torcedores movimentam o entorno do estádio antes de Palmeiras x Flamengo

Antes do duelo entre Palmeiras e Flamengo, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, palmeirenses, flamenguistas e até gremistas (aliados alviverdes) movimentam as ruas perto do Allianz Parque, onde ocorrerá o clássico interestadual. Em entrevistas ao Lance!, torcedores contam suas histórias de como chegaram ao estádio para assistir o duelo.

Palmeirenses do Mato Grosso do Sul viajam para acompanhar partida

Sete amigos palmeirenses vieram de Camapuã, Mato Grosso do Sul, para assistir ao jogo entre Palmeiras e Flamengo. Os torcedores fizeram um cartaz para agradecer às esposas e às namoradas, após 90 dias de insistência para a viagem ocorrer.

Wellington, um dos torcedores que viajaram a São Paulo, contou como foi a iniciativa do grupo para acompanhar o clube do coração.

Palmeirenses vieram de Camapuã, Mato Grosso do Sul, para assistir ao jogo (Foto: Giselly Corrêa)

— Minha mulher não queria deixar eu vim, cara. Ai eu falei: "Vou fazer um banner para poder chegar lá (Allianz Parque) e postar". Fiz, mandei, e ela falou que eu poderia ir — disse o palmeirense.

— Tinha uma expectativa desse grupo de conhecer o Allianz Parque. Eu, como um pouco mais experiente, falei: "Deixa comigo que eu organizo". Foram 90 dias (de organização para a viagem). Nós precisavámos de tempo para as esposas deixarem a gente ver. Porque se fosse em cima, sem chance — completou outro torcedor.

Gremistas acompanham Grêmio x Bahia na sede da Força Jovem, perto do Allianz Parque

Antes da bola rolar para Palmeiras x Flamengo, gremistas e palmeirenses assistem juntos ao duelo entre Grêmio e Bahia na sede da Torcida Jovem, ao lado do Allianz Parque. O jogo do Tricolor Gaúcho teve início às 11h (de Brasília) e terminou com vitória por 1 a 0 para os sulistas.

Torcedores de Grêmio e Palmeiras assistem a Grêmio x Bahia na sede da Torcida Jovem (Foto: Giselly Corrêa)

Vale ressaltar que as torcidas organizadas de Grêmio e Palmeiras possuem uma relação de amizade.

Torcedor do Flamengo percorre mais de 600 km para acompanhar o time em São Paulo

O comerciante Dionei Carlos Aguiar, natural de Santa Catarina, viajou com a filha para acompanhar a partida entre Palmeiras e Flamengo, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Ele foi um dos primeiros flamenguistas a chegarem no Bar do Vavá, localizado na rua Padre Antônio Tomás, por volta de 11h. A chegada antecipada foi uma das medidas adotadas para evitar episódios de violência.

Dionei Carlos Aguiar viajou com sua filha para acompanhar jogo do Flamengo (Foto: Giselly Corrêa)

— A gente tem um pouco de receio (de vir ao jogo), até porque somos de Santa Catarina e não conhecemos direito a cidade, não sabemos onde podemos andar ou não. Acabamos vindo com a camisa do Flamengo e isso gerou receio — explicou o catarinense.

Pai e filho viajam do Rio de Janeiro para acompanhar o Flamengo

Lucas Cardoso e Heitor Cardoso, flamenguistas, vieram do Rio de Janeiro para assistir o clube do coração contra o Palmeiras. Heitor, filho de Lucas, é lateral-esquerdo e está em período de testes no Alviverde.