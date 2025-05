O Palmeiras está pronto para enfrentar o Flamengo em clima de decisão no Allianz Parque. Isso porque uma vitória do líder paulista fará com que o time dispare na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, enquanto um triunfo carioca irá diminuir a distância entre as equipes para apenas um ponto. Neste domingo (25), às 16h, pela 10ª rodada, as equipes estarão frente a frente, e Abel Ferreira preparou mudanças.

continua após a publicidade

➡️Carrasco do Flamengo, Veiga pode ser arma para Palmeiras disparar na liderança

Com Richard Ríos suspenso e Felipe Anderson com edema na coxa, o treinador português precisou mexer no meio-campo da equipe titular. No setor, Emi Martínez, Lucas Evangelista e Mayke, que foi o substituto do camisa 7 no último jogo, formam o trio do Verdão no centro.

Na frente nada muda, e Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque serão mantidos na frente. O atacante Paulinho deve aparecer no segundo tempo, como tem acontecido com frequência, assim como Flaco López, que marcou um dos gols da vitória do Palmeiras sobre o Ceará, por 3 a 0, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira (22). Outra opção ofensiva é a entrada de Mauricio.

continua após a publicidade

Escalação do Palmeiras

Com isso, a escalação do Palmeiras para enfrentar o Flamengo tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mayke; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Escalação do Flamengo

Com isso, o Flamengo vai a campo enfrentar o Palmeiras com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Evertton Araújo, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique.

continua após a publicidade

➡️ Embalado por série positiva, Palmeiras tenta reverter estatística de Abel contra o Flamengo