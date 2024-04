(Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)







Escrito por Rafael Marson • Publicada em 25/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Com Abel Ferreira, o Palmeiras carrega o mantra de ser o time do “Todos somos um”, e na virada do Verdão sobre o Independiente del Valle, os jogadores e diretoria demonstraram estar em plena sintonia com a palavra de ordem do português.

O grande trunfo do Palmeiras de Abel Ferreira é o ambiente interno e sincronismo entre comissão técnica, departamento de futebol e diretoria. Os três núcleos trabalharam em conjunto para dar ao elenco a melhor chance de vitória na temida altitude de Quito.

Prezando pelo bem-estar dos jogadores e da delegação, Leila Pereira planejou um dos melhores hotéis da cidade para a delegação do Verdão. A escolha da diretoria serviu de motivação para Abel Ferreira na preleção da equipe.

Na noite anterior ao duelo contra o Independiente del Valle, o treinador discursou ao elenco sobre como o clube providencia as melhores condições aos atletas, restando a eles a obrigação de competir e se esforçar coletivamente pela vitória.

Ainda assim, Abel tinha o dilema entre escalar uma equipe mais veterana ou preservar atletas consagrados para dar lugar às Crias da Academia.

Abel conversando com Endrick durante a partida contra o Del Valle (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Ele admitiu que foi uma das escolhas mais difíceis desde que chegou ao clube, mas acabou optando por uma equipe mais madura, com Gustavo Gómez, Veiga e Rony sendo os pilares do time.

No intervalo, a comissão técnica notou as fragilidades no lado esquerdo defensivo, e Abel não só mudou o sistema, como colocou Lázaro e Luís Guilherme, atletas que vinham tendo poucas oportunidades, mas conduziram a virada do Verdão.