Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 23:57 • São Paulo (SP)

Os torcedores do Palmeiras foram à loucura nas redes sociais com o gol de Luís Guilherme, que sacramentou a virada do Verdão sobre o Independiente del Valle, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Luís Guilherme começou a partida do Palmeiras no banco de reservas e entrou aos 20 minutos do segundo tempo, na vaga de Mayke. Aos 50 minutos do segundo tempo, o meia formado nas categorias de base do Verdão recebeu passe na intermediária e manda um chutaço para estufar as redes do del Valle. Antes da batida, Abel Ferreira gritou "chuta" para a Cria da Academia.

-Muito feliz, felicidade imensa pelo primeiro gol como profissional. Depois de um ano, graças a Deus saiu no momento certo. Estou muito feliz! - disse Luís Guilherme após a partida em Quito, no Equador.

A próxima partida do Palmeiras será o clássico Choque-Rei contra o São Paulo, na segunda-feira (29), pelo Brasileirão.

Luís Guilherme comemorando seu primeiro gol pelo Verdão em Quito, no Equador (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)