(Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 22:58 • São Paulo (SP)

A torcida do Palmeiras ficou na bronca com Abel Ferreira por escalar Raphael Veiga como titular na partida contra o Independiente del Valle, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Após o empate no Allianz Parque com o Flamengo, Abel Ferreira admitiu a necessidade em dar um descanso a Raphael Veiga, porém destacou o poder de decisão do camisa 23 para mantê-lo no time titular.

A torcida do Palmeiras esperava ver Rômulo na vaga de Veiga contra o Independiente del Valle, mas Abel optou por manter o camisa 23 no time e não relacionou o reforço contratado junto ao Novorizontino.

Com a partida em Quito, Raphael Veiga completou o 12º jogo consecutivo sendo titular pelo Palmeiras. A comissão técnica do Verdão irá avaliar o condicionamento do meia para o Choque-Rei de segunda-feira (29), contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

Diante do Del Valle, ele completou 50 partidas de Libertadores pelo Verdão, alcançando a 43ª posição no ranking de atletas com mais partidas pelo clube na história, igualando Zé Rafael, com 288, e a 6ª colocação no século.

Veiga é o jogador do Verdão com mais assistências para finalizações na temporada (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras )

Veiga também está a um gol de pênalti de igualar Evair no topo da lista de artilheiros de penalidades máximas em tempo regulamentar desde 1990.