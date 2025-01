Atitude de Abel Ferreira incomoda torcedores do Palmeiras: ‘Inimigo do bom futebol’

A escalação que Abel Ferreira mandou a campo para o Palmeiras enfrentar o Noroeste pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na noite deste sábado (18), em Bauru, não agradou alguns torcedores do time. O fato do português ter escalado Giay e Mayke, ambos que jogam na lateral direita, incomodou. No primeiro tempo sem gols, o Verdão não jogou bem, enquanto os donos da casa dominaram a maior parte da partida. Confira algumas reações nas redes sociais.

pq que o abel ferreira inventa tanto, que odio bixo — mels (@meldopalmeiras) January 18, 2025

Abel Ferreira está a 18 meses tentando emplacar o tal esquema com dobra de laterais.



Inacreditável. Inaceitável. — Luccas 🇵🇸 (@doiscs) January 18, 2025

Segundo jogo da temporada. Abel Ferreira começou as invenções dos infernos. Dobra de laterais, time sem saída de jogo, sem meio campo… primeiro tempo péssimo do Palmeiras em noroeste… — Douglas Martins (@Douglasmart1ns) January 18, 2025

O pior jogo do Palmeiras de Abel Ferreira é sempre o proximo... — Palmeiras Revoltado 🐷🐷🐷 (@Duhfera1914) January 18, 2025

hahaahahah o Abel Ferreira é inimigo do bom futebol, não tem jeito — fla fla℗ (@fladim90) January 18, 2025

Que pavoroso está o técnico Abel Ferreira, a cada ano ele tá mais perdido e arrogante, o time não rende e tem sido assim nos últimos 2 anos — Juliana Mota Ⓟ➶➶➶ (@euJumota) January 18, 2025

Eu tiraria o Abel Ferreira ate aprender a não escalar 2 laterais direito e não improvisar — Marcos Ferreira (@marcos___fereir) January 18, 2025