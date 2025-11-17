O Vitória não entrou em campo durante esta Data Fifa e, mesmo assim, caiu uma posição na tabela do Brasileirão, que o fez voltar à zona de rebaixamento. O grande responsável, além do próprio Vitória, foi o Santos, que bateu o Palmeiras no clássico disputado na noite do último sábado, em partida atrasada válida pela 13ª rodada, e deixou o Z-4.

continua após a publicidade

➡️Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O gol de Rollheiser aos 45 minutos do segundo tempo explodiu a Vila Belmiro e fez o Santos sair de 33 para 36 pontos, o suficiente para tomar o lugar do Vitória, que até então estava na 16ª posição, com 35 pontos.

Agora, com todas as rodadas do Brasileirão igualadas, o Peixe figura como 16º e tem 36,3% de risco de rebaixamento, de acordo com dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Já o Rubro-Negro, atual 17º colocado, saiu de 59,1% de risco para 61,5% depois dessa vitória do Santos.

continua após a publicidade

A pontuação mágica para o Vitória

Jair Ventura tem a missão de livrar o Vitória do risco de rebaixamento (Foto: Walmir Cirne/Gazeta Press)

Ainda com base em dados da UFMG, a pontuação que livra matematicamente qualquer time do rebaixamento pode variar de 47 a 48 pontos. Mas esta é uma régua bem alta. Com o desenvolvimento das rodadas finais do Campeonato Brasileiro, é possível escapar da queda com 44 pontos (5,4% de risco) ou até mesmo 43 (18,5%).

A missão do Vitória, no entanto, não será nada fácil, já que vai precisar superar Palmeiras, Sport, Bragantino, Mirassol, e São Paulo nas últimas cinco rodadas. Desses clubes, só o Leão da Ilha não briga por nada, já que está rebaixado para a Série B. Os jogos no Barradão serão contra Mirassol e São Paulo.

continua após a publicidade

Essa maratona começa justamente a partir das 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), quando o Vitória visita o vice-líder Palmeiras no Allianz Parque, em partida adiantada válida pela 37ª rodada do Brasileirão.

➡️Ex-zagueiro de Palmeiras e Vitória é anunciado por time do Campeonato Baiano