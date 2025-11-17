Lance de Neymar em Santos x Palmeiras impressiona argentinos: 'Difícil digerir'

Os torcedores argentinos repercutiram a atuação do craque Neymar durante a vitória do Santos contra o Palmeiras, no último sábado (15), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre elogios e provocações, os internautas chamaram atenção para a tentativa de lambreta do camisa 10, no início do clássico paulista.

Lembrando dos velhos tempos de Vila Belmiro, Neymar quis mostrar todo o seu talento e arriscou duas lambretas para cima da marcação, mas acabou errando em ambas as oportunidades e acabou desarmado. Após o clássico, o lance repercutiu entre os torcedores e viralizou entre os argentinos.

Nas redes sociais, os torcedores argentinos comentaram sobre o momento de Neymar no futebol brasileiro. Para um dos internautas, a fase que o camisa 10 atravessa na reta final de sua carreira é triste. Confira abaixo.

Tradução: Por causa desse drible mal sucedido de Neymar, ficou evidente como o tempo passa lentamente.

Tradução: É difícil de engolir o fim trágico da carreira de um grande jogador como Neymar Júnior. É doloroso de assistir.

Tradução: Não há vestígios daquele Neymar sedento de glória que foi campeão da América; ele foi destruído na Europa e na Arábia

Tradução: Que triste ver um talento como o de Neymar nessa situação...

Tradução: A questão não é se vão convocar o Neymar para a Copa do Mundo, visto que ele já está acabado, como alguns argumentam nos comentários, ou não. A verdadeira pergunta é: mesmo que ele esteja lesionado e/ou acabado, se não o convocarem, quem vão colocar no lugar dele? Vinicius Jr., Rodrygo? Existe algum sucessor à altura? Acho que não.

Voltando de lesão, Neymar atuou durante os 90 minutos no clássico contra o Palmeiras e foi bastante elogiado após a vitória do Santos. De olho na próxima edição da Copa do Mundo, o camisa 10 busca recuperar sua melhor forma física para voltar a defender a Seleção Brasileira.

Números de Neymar na Seleção Brasileira

128 jogos (123 titular)

79 gols

57 assistências

78 minutos para participar de gol

*Campeão Copa das Confederações FIFA 2013

*Medalha de Ouro Jogos Olímpicos 2016

