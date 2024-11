Veiga durante a partida entre Corinthians e Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 05/11/2024 - 12:44 • São Paulo (SP)

A derrota no Dérbi afastou o Palmeiras da luta pelo tricampeonato do Brasileirão. Com 61 pontos conquistados, a equipe comandada por Abel Ferreira segue três pontos atrás do Botafogo, que pode ampliar a vantagem nesta terça-feira (5) caso vença o Vasco, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Um tropeço do clube carioca, por sua vez, pode ser fundamental para os planos do Palmeiras na competição. Isso porque a distância permeceria igual, com um confronto direto entre as equipes marcado para o dia 26 de novembro, válido pela 36ª rodadada. Assim, o Verdão continuaria dependendo apenas das próprias forças para garantir o título.

Segundo dados do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube que atingir 78 pontos possui mas de 99% de chaces de assegurar a taça. Assim, o Verdão precisaria somar mais 17 pontos — ou seja, garantir uma campanha perfeita nas últimas rodadas.

- De fato, não era o resultado que queríamos, por nossa falta de eficiência e os erros que cometemos e oferecemos os gols aos adversários. Os últimos quatro gols foram esquisitos e quem quer ser campeão não pode sofrer. Mas vamos lutar até o fim - afirmou o técnico Abel Ferreira.

Após a derrota do Dérbi, o Palmeiras volta a campo na próxima sexta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Allianz Parque.

Estêvão, atacante do Palmeiras, contra o Corinthians, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Confrontos do Palmeiras no Brasileirão

33ª Rodada - Palmeiras x Grêmio - ( Casa ) - 08/11 - 21h30

- Palmeiras x Grêmio - ( ) - 08/11 - 21h30 34ª Rodada - Bahia x Palmeiras - ( Fora ) - 20/11 - Sem horário definido pela CBF

- Bahia x Palmeiras - ( ) - 20/11 - Sem horário definido pela CBF 35ª Rodada - Atlético-GO x Palmeiras - ( Fora ) - 24/11 - Sem horário definido pela CBF

- Atlético-GO x Palmeiras - ( ) - 24/11 - Sem horário definido pela CBF 36ª Rodada - Palmeiras x Botafogo - ( Casa ) - 01/12 - Sem horário definido pela CBF

- - ( ) - 01/12 - Sem horário definido pela CBF 37ª Rodada - Cruzeiro x Palmeiras - ( Fora ) - 04/12 - Sem horário definido pela CBF

- Cruzeiro x Palmeiras - ( ) - 04/12 - Sem horário definido pela CBF 38ª Rodada - Palmeiras x Fluminense - (Casa) - 08/12 - Sem horário definido pela CBF