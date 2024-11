Erros defensivos afastam Palmeiras do título do Brasileirão

Palmeiras perdeu para o Corinthians por 2 a 0 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 05/11/2024 - 04:45 • São Paulo (SP)

Antes dono da melhor defesa do Brasileirão, o Palmeiras sofreu sete gols nos últimos três jogos e viu seu principal trunfo das últimas temporadas se transformar em um problema nesta reta decisiva da competição.

O resultado negativo no Dérbi, além de interromper a sequência de oito partidas invictas contra o Corinthians, impediu o Verdão de assumir provisoriamente a liderança do Brasileirão. A vantagem do líder, inclusive, pode aumentar para seis pontos caso o Botafogo vença seu jogo nesta terça-feira (5).

Agora, para continuar sonhando com o tricampeonato brasileiro, o Palmeiras precisa torcer por um tropeço do Glorioso no Campeonato, além de vencer o confronto direto entre as equipes, marcado para o dia 26 de novembro.

Em entrevista após o clássico, Abel Ferreira reconheceu que erros individuais prejudicam o sistema defensivo do Palmeiras. O clube paulista tem enfrentado dificuldades para controlar o ritmo das partidas e conquistou apenas quatro dos últimos nove pontos disputados.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no duelo contra o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

- De fato, não era o resultado que queríamos, por nossa falta de eficiência e os erros que cometemos e oferecemos os gols aos adversários. Os últimos quatro gols foram esquisitos e quem quer ser campeão não pode sofrer. Mas vamos lutar até o fim - disse o treinador.

Palmeiras aposta em nova arrancada para levar o Brasileirão

Para conquistar o tricampeonato brasileiro, o Palmeiras precisará de uma nova arrancada histórica. Assim como na última temporada, a equipe comandada por Abel Ferreira está atrás do Botafogo na tabela de classificação e precisará de uma sequência praticamente perfeita para manter vivo o sonho do título.

Em busca de recuperação, o Palmeiras recebe o Grêmio nesta sexta-feira (9), no Allianz Parque. Uma nova derrota, por sua vez, praticamente encerraria as possibilidades de conquista do clube em 2024.