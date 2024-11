Weverton admite falha em gol, mas divide culpa por derrota do Palmeiras

Weverton, goleiro do Palmeiras (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 05/11/2024 - 05:45 • São Paulo (SP)

Um dos pilares do elenco do Palmeiras nos últimos anos, Weverton citou que a rapidez do gramado da Neo Química Arena atrapalhou sua tomada de decisão e admitiu que falhou na jogada que resultou no gol de Yuri Alberto, o segundo do rival no duelo.

Aos 11 minutos do segundo tempo, o goleiro tentou cortar um lançamento durante contra-ataque, mas errou a passada e perdeu o tempo de bola, deixando a meta livre para o atacante adversário marcar.

- Aqui é um campo muito rápido, que a bola anda muito mais rápido que o normal. Então, na hora que é uma bola frontal e eu tomo a decisão de tentar cortar, ela corre mais e acaba passando, ficando mais para o Yuri (Alberto) do que para mim. São decisões que você toma, são milésimos de segundo que você precisa pensar e tomar uma decisão. Infelizmente, não foi uma boa decisão da minha parte, não foi uma boa leitura e, infelizmente, aconteceu o gol - explicou Weverton.

O goleiro, no entanto, dividiu a responsabilidade pela derrota com o restante do elenco, que não soube transformar as chances criadas, principalmente na primeira etapa, em gols. Além de encerrar a sequência de oito partidas sem derrotas para o rival, o resultado negativo impediu o Verdão de igualar o Botafogo, líder do Brasileirão, em pontos.

- A eficácia em tudo que se vai fazer é fundamental, é óbvio que nos 30 primeiros minutos se a gente consegue fazer dar nossa chance um ou dois gols, talvez a gente estaria aqui falando de outras coisas e estaria falando de outro tipo de jogo, infelizmente não aconteceu, mas a responsabilidade é de todos, nós somos a equipe, quando ganha, ganha todos, quando perde não existe herói, não tem vilão - completou o goleiro.

Weverton durante partida entre Corinthians e Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Seleção Brasileira pode mudar o clima

A pausa para a Data Fifa pode ser crucial para Weverton recuperar a confiança. O goleiro foi convocado por Dorival Júnior para os jogos da Seleção Brasileira contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e estará à disposição para as duas partidas.

Porém, antes de se juntar à Seleção, Weverton tem um compromisso decisivo pelo Palmeiras. Na próxima sexta-feira (5), a equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Grêmio em um duelo fundamental para seguir na briga pelo título. Com 61 pontos, o clube paulista está três atrás do Botafogo, líder da competição, que ainda joga contra o Vasco nesta rodada.