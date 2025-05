Felipe Anderson comenta dificuldades de adaptação e comemora boa fase no Palmeiras

Titular do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Felipe Anderson comentou as dificuldades de adaptação após retornar ao futebol brasileiro, depois de um longo período na Europa.

Na visão do meio-campista, é natural alternar bons e maus momentos ao chegar a um novo clube. No entanto, Felipe acredita que está cada vez mais adaptado ao sistema do técnico Abel Ferreira e se sente mais confiante para impor seu estilo em campo.

— Eu sempre alternei nas minhas chegadas em clubes: momentos bons e outros nem tanto. Meu foco é trabalhar, estar à disposição do clube e dar o meu melhor. Tenho me sentido mais confiante a cada dia. Quero contribuir cada vez mais com esse time — explicou o jogador.

O resultado, que encerrou sequência de 21 partidas do Vozão sem derrotas na Arena Castelão, foi celebrado pelo meia, que detalhou as dificuldades de enfrentar o rival em Fortaleza.

— Temos que valorizar esse primeiro passo dado aqui. Estudamos eles e sabíamos que seria difícil jogar aqui, contra uma equipe qualificada. Mas nós também temos um trabalho sólido sendo feito — completou.

Felipe Anderson durante partida do Palmeiras (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Palmeiras leva vantagem para o Allianz Parque

Com a vitória fora de casa, o Palmeiras joga por um empate contra o Ceará, no Allianz Parque, para garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Caso o Vozão devolva o placar em São Paulo, a vaga será decidida nos pênaltis.

A expectativa da diretoria alviverde é de que a equipe alcance, no mínimo, as quartas de final da competição. Na temporada passada, o Verdão foi eliminado ainda nas oitavas, pelo campeão Flamengo.