A guerra entre Leila Pereira e os 26 conselheiros de oposição se deu pelo motivo que o grupo exigiu mais transparência da atual presidente com os contratos de patrocínio do Verdão com a Crefisa/FAM e também com a Placar Linhas Aéreas, justamente pelo fato de Leila também ser presidente das empresas que possuem grande relação com o clube hoje.