- Sobre o Abel, ele tem contrato até dezembro de 2024, eu já conversei com ele, que é um desejo que eu tenho que ele fique comigo até o final do segundo mandato. Ele não fala nem que sim, nem que não. Mas eu vejo que o Abel está muito feliz, ele fica chateado que algumas pessoas tem a memória muito curta. Não tenho dúvida que o Abel é o maior da história do Palmeiras, mas ele não tem obrigação de vencer todos os campeonatos. Ele fica chateado com todo esse problema da violência. Ele tem mulher, tem filhas, e se isso chega na presidente, ele tem receio que chegue nele.