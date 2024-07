Subir a montanha? Reforços badalados vivem expectativa de estreia pelo Palmeiras

Felipe Anderson pode estrear pelo Palmeiras nesta semana (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)







Publicada em 16/07/2024

O Palmeiras encara o Botafogo nesta quarta-feira (17), em jogo que vale a liderança isolada do Brasileirão 2024 e o jogo pode contar com boas novidades pra torcida do Verdão.

Felipe Anderson e Maurício já tiveram os seus nomes publicados no BID e devem estar com a delegação no Rio de Janeiro, porém devem ficar como opção no banco de reservas.

Com Flaco López vivendo grande fase e a dupla Veiga e Estevão comandando o time nas últimas vitórias do Verdão, sobra somente uma vaga disponível no ataque alviverde, que hoje é ocupada por Rony.

Exatamente por isso que Felipe Anderson é o reforço mais cotado para ganhar uma vaga no time do Palmeiras para as próximas rodadas.

O meia atacante que chegou da Lazio brigará com Dudu, Lázaro e Rony por uma vaga na ponta esquerda do ataque alviverde, enquanto Maurício ficará mais como sombra de Veiga e Estevão.

Agustín Giay também aparece como opção e terá que vencer a forte concorrência com Mayke e Marcos Rocha e até com Gabriel Menino e Richard Rios, já que além de jogar como lateral direito, também atua como um terceiro homem de meio campo pela direita.

Fato é que Abel Ferreira tem em mãos o melhor elenco desde que chegou ao Brasil e poderá desenhar até dois times considerados titulares para defender o Verdão neste segundo semestre.