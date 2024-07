Em guerra com Textor, Leila não viajará para ver Botafogo x Palmeiras: ‘Foco é no campo!’

Leila Pereira e John Textor protagonizam guerra fora dos gramados







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 15/07/2024 - 14:31 • São Paulo

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não viajará com a delegação alviverde para o importante duelo diante do Botafogo, nesta quarta-feira (17), no Estádio Nilton Santos.

Em guerra com John Textor, o atual dono da SAF do Botafogo, a mandatária alviverde ficará em São Paulo para evitar qualquer contato com o dirigente americano.

O entendimento da diretoria alviverde é de que Leila não precisa estar presente no estádio por conta das recentes falas e acusações feitas por Textor.

Leila ainda deu o recado de que quer que o foco do Palmeiras fique somente no campo, afinal não será um duelo entre ela e John Textor, e sim Botafogo e Palmeiras.

O Palmeiras deve ser representado por Paulo Buosi, primeiro vice-presidente de Leila, e outros diretores que fazem parte do atual estafe diretivo do Verdão.