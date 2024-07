(CHANDAN KHANNA / AFP)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 15/07/2024 - 09:02 • São Paulo (SP)

Um dos principais destaques da Seleção Colombiana nesta edição da Copa América, o volante Richard Ríos, do Palmeiras, mostrou que vai brigar, e forte, pela vaga de titular absoluto na equipe de Abel Ferreira. O jogador já vinha ganhando boas chances no Brasileirão antes da disputa do torneio, mas nem sempre iniciava as partidas em campo.

O volante esteve em campo no Nacional em todos os jogos antes de embarcar para a disputa do torneio continental, ou seja, sete vezes. Dessas, foi titular em cinco, contra o Vitória, inclusive marcando o gol da vitória palmeirense na estreia, e também diante de Internacional, Flamengo, São Paulo e Criciúma. Nos outros dois jogos, contra Cuiabá e Athletico, entrou no decorrer da partida.

Nas vezes em que começou a partida como titular no Brasileirão, Ríos formou dupla no meio-campo ao lado de Aníbal Moreno, quatro vezes, e Gabriel Menino, uma vez.

Agora, com Zé Rafael se recuperando de uma lesão na coxa direita, a briga pela vaga de titular será acirrada, porém, com Ríos em vantagem pelo que vem mostrando não apenas no Verdão, mas também na Seleção Colombiana.

Richard Ríos desfalcou o Verdão em nove partidas até o momento, justamente pela disputa da Copa América. O volante fez seu último jogo com o time paulista no último dia 2 de junho, quando atuou os 90 minutos na vitória de 2 a 1 sobre o Criciúma.

Cesar Greco/Palmeiras

Desempenho na Copa América

Titular em todos os seis jogos da Seleção comandada por Nestor Lorenzo, o volante de 24 anos formou dupla com Jefferson Lerma na campanha que deu à Colômia o vice-campeonato.

Segundo dados do Sofascore, o colombiano é o atleta com mais dribles certos no torneio, com 72% de acerto, além de ter vencido 49% das disputas de bola até a final da competição e teve 50% dos duelos aéreos ganhos. Richard Ríos também tem uma média de 3.8 bolas recuperadas por jogo, além de ter marcado um gol nas quartas de final.

