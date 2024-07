Richard Ríos ganha dias de folga após a Copa América, e vira baixa no Palmeiras

Cesar Greco/Palmeiras







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 15/07/2024 - 14:05 • São Paulo (SP)

Após brilhar com a Colômbia na Copa América, o volante Richard Rios vai ganhar uns dias de folga e ainda não retornará ao Palmeiras. Segundo apurou o LANCE!, a previsão é de que o jogador retorne ao Brasil na sexta-feira (19). No entanto, a possibilidade de que ele desfalque o Palmeiras não apenas contra o Botafogo, mas também contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, é grande.

O volante volta com status de titular para a disputa dos três campeonatos que o Verdão tem para buscar nesse segundo semestre. O jogador já vinha ganhando boas chances no Brasileirão antes da disputa do torneio continental.

O volante esteve em campo no Nacional em todos os jogos antes de embarcar para a disputa do torneio continental, ou seja, sete vezes. Dessas, foi titular em cinco, contra o Vitória, inclusive marcando o gol da vitória palmeirense na estreia, e também diante de Internacional, Flamengo, São Paulo e Criciúma. Nos outros dois jogos, contra Cuiabá e Athletico, entrou no decorrer da partida.

Muito valorizado no mercado, o atleta de 24 anos deve receber propostas e a diretoria alviverde já busca se resguardar do assédio europeu pelo futebol do colombiano, que tem multa rescisória de 20 milhões de euros (cerca de 116 milhões de reais).