O Palmeiras está buscando a contratação do volante Wendel, do Zenit-RUS, mas tem encontrado dificuldades para fechar com o reforço. A situação parece até uma repetição de "novelas" anteriores que deixaram os torcedores irritados com uma suposta lentidão e ineficiência da diretoria nesses assuntos. Para completar, ainda é possível ver rivais se reforçando mesmo em condições financeiras bastante piores do que o Verdão. Há explicações para tal, que vão desde o comportamento do mercado com o clube, até a opção por investir na manutenção do elenco.