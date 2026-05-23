O técnico Abel Ferreira talvez esteja vivendo seu momento de maior pressão no Palmeiras. Acostumado a empilhar taças pelo clube, que está desde novembro de 2020, o português, neste momento, não é unanimidade entre os torcedores, principalmente os organizados, que pedem a saída do treinador. Neste sábado (23), terá mais um grande desafio pela frente: enfrentar o Flamengo no Maracanã.

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➡️Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Flamengo, e Abel tem dúvida na escalação

O Palmeiras não vem jogando bem e, consequentemente, os resultados negativos começaram a aparecer em meados da temporada. Alguns jogos, apesar de não terem tido um desempenho acima da média, ao menos conseguiam vencer, mas agora a situação mudou. No Brasileirão, o Verdão é líder com 35 pontos, mas vem de três empates seguidos e vê o Flamengo, que tem um jogo a menos, encostar na ponta, com 31 pontos.

Além disso, é a primeira vez que o Alviverde vive uma situação tão ruim na Libertadores desde que Abel assumiu o cargo. Atualmente, é o vice-líder do Grupo F, mas correu o risco de perder a posição após a derrota para o Cerro Porteño, por 1 a 0, pela quinta rodada da fase de grupos, mas viu o Junior Barranquilla vencer o Sporting Cristal e amenizar a situação na penúltima rodada. A classificação ficou para a última rodada.

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— A responsabilidade máxima é sempre do treinador, mas houve dificuldade de inspiração, de algumas ações técnicas que não criamos oportunidades. Foi um jogo ruim, mal jogado por uma equipe que não perdia há 17 jogos, de uma equipe que, como outras do Brasileirão, sofre com as dificuldades de calendário e lesões. Não é só, mas é também — disse Abel Ferreira no meio da semana.

➡️Drama no ataque: Palmeiras sofre com baixas e oscilação de jogadores antes da Copa

Além da situação complicada, neste sábado (23), líder e vice-líder estarão em campo no Maracanã, no Rio de Janeiro, para o duelo válido pela 17ª rodada. Para Abel Ferreira, é vencer ou vencer, já que um tropeço pode deixar a comissão técnica ainda mais pressionada e o Verdão pode ir para a pausa na Copa do Mundo sem a liderança da competição. Além do Flamengo, o Palmeiras ainda enfrenta a Chapecoense antes do Mundial.

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Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Arias e Maurício (Emiliano Martínez ou Felipe Anderson ); Flaco López.

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Palmeiras não vence há três rodadas no Brasileirão (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

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