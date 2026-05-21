Carlos Miguel se irrita com pergunta após derrota: 'Com esse futebol, o Palmeiras foi campeão'
Goleiro foi questionado sobre o futebol atual do Palmeiras e deixa a zona mista mais cedo
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O Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (20), no Allianz Parque, e adiou a confirmação da vaga para as oitavas de final da Libertadores. O time deixou o gramado vaiado por parte da torcida presente no estádio e, após o confronto, o goleiro Carlos Miguel foi o escolhido para dar entrevista na zona mista.
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— A gente sabe que perder um jogo nunca é bom, mas achar que o momento é ruim, não. Somos o primeiro colocado do Brasileiro e com bastante ponto de diferença. Independentemente do que o adversário faz ou deixa de fazer, nós fazemos o nosso trabalho. Sobre a Libertadores, perdemos a primeira colocação, que pra gente é muito importante. Queríamos sair classificados daqui, mas a gente não conseguiu entregar isso para todos. É focar no próximo jogo e ter cabeça boa — disse Carlos Miguel, após a derrota.
O jogador, no entanto, não gostou quando foi questionado sobre o futebol do Palmeiras, mas respondeu que "com esse futebol" o time foi, inclusive, campeão paulista. Após falar sobre o assunto, o goleiro não conversou com o restante da imprensa que esperava por entrevista e deixou o local.
— Com esse futebol, o Palmeiras foi campeão paulista. Com esse futebol, o Palmeiras é o primeiro colocado do Brasileiro. Então, acho que, com esse futebol, a gente pode ganhar qualquer jogo. Não queiram passar para a gente como se fôssemos um time horrível. Hoje, sabemos que o maior time de São Paulo é o nosso. Lá em cima estamos brigando por todas as competições e vamos seguir assim — completou o goleiro.
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Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira segue com oito pontos e viu o rival desta noite chegar a dez e assumir a liderança do Grupo F.
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