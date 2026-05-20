Após tropeço do Palmeiras, Paulinho alerta que time precisa reagir para 'recuperar moral'

O Palmeiras tropeçou diante de sua torcida no Allianz Parque, quando perdeu para o Cerro Porteño por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (20), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Após a partida, o atacante Paulinho, que jogou por cerca de 20 minutos, lamentou o resultado e disse que o time precisa reagir.

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Para o camisa 10, a sequência de resultados abaixo do esperado nesta fase da temporada, na Libertadores e no Brasileirão, precisa ter um fim, já que o Palmeiras enfrentará o vice-líder do Brasileirão, o Flamengo, no final de semana, no Rio de Janeiro.

— Uma derrota que, para nós, prejudica na questão moral. A gente não vem tendo resultados positivos há alguns jogos e estamos sofrendo com isso. Temos que melhorar, olhar para dentro de si, o que tem que melhorar, ter mais coragem nesses jogos que são mais fechados, que exigem coisas diferentes — disse.

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— Está faltando isso para nós. Nós, jogadores, temos que olhar e ver o que cada um pode melhorar. Não temos tempo para lamentar. Sábado já temos uma partida importante e temos que tentar ganhar e recuperar o moral que a gente estava — completou Paulinho, em entrevista à getv.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira segue com oito pontos e viu o rival desta noite chegar a dez e assumir a liderança do Grupo F. Sporting Cristal e Junior Barranquilla, outros integrantes da chave, se enfrentam nesta rodada.

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O Palmeiras segue dependendo apenas de si para avançar às oitavas de final, já que os paraguaios recebem os peruanos na rodada decisiva. Para isso, a equipe precisará de uma vitória diante do Junior.

