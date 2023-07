A atacante Yamila Rodriguez, do Palmeiras, foi convocada para defender a seleção argentina na Copa do Mundo feminina, que começa no dia 20 deste mês e será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. A jogadora de 25 anos não é deixada de lado quando se fala no nome das promessas do futebol feminino mundial. Agora, ela veste as cores de seu país para disputar sua primeira Copa do Mundo.