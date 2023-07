Com as derrotas para Bahia e Botafogo e os empates com Athletico-PR e Flamengo, o Verdão somou apenas dois pontos de 12 possíveis. Com isso, está na quarta colocação com 24 pontos e se distanciou do Glorioso, atual líder do Brasileirão, que tem 33 e ainda joga neste domingo (9). Além disso, o Alviverde ainda poderá ser ultrapassado pelo Bragantino, que encara o São Paulo também neste domingo, no Nabizão.