O Palmeiras que iniciou a partida não foi o mesmo do segundo tempo. Apesar de ter conseguido abrir o placar com o gol de Richard Ríos, que inclusive contou com a sorte do desvio, deixou de criar e permitiu que o adversário chegasse com perigo muitas vezes. Mesmo com um ataque eficiente, que balançou a rede três vezes, o grande nome do jogo foi Weverton. Ele fez defesas importantíssimas, principalmente na etapa final, sendo o principal responsável por evitar o que poderia se tornar um cenário mais desagradável para o Alviverde.