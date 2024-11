O Palmeiras está escalado para enfrentar o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A partida será às 19h30 (de Brasília), válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira promoveu uma mudança na defesa. Murilo não inicia entre os titulares.

Jogo do Palmeiras hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O zagueiro sentiu dores na vitória por 2 a 1 do Verdão contra o Bahia, na quarta-feira (20). Apesar de não ter lesão contatada, Murilo não participou do treino da sexta-feira (22), e está fora da partida. Gustavo Gómez foi o escolhido de Abel Ferreira para a posição.

As novidades são os retornos de Estêvão e Richard Ríos ao time titular. Os jogadores voltam de suspensão após ficarem de fora no confronto contra o Bahia, devido ao acúmulo de cartões amarelos. Com isso, Dudu e Maurício iniciam o jogo no banco de reservas.

Em transição física após cirurgia no joelho, Piquerez segue como desfalque do Palmeiras, assim como o atacante Bruno Rodrigues, que também se recupera de lesão.

Abel Ferreira definiu a equipe titular do Palmeiras com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Estêvão e Rony.

Estêvão retorna ao time titular neste sábado (23) (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Atlético-GO escalado

O Atlético-GO precisa vencer para manter suas chances de permanência na Série A. Com apenas 26 pontos e na lanterna, o clube goiano depende de uma sequência de vitórias nas últimas quatro rodadas, além de torcer para derrotas dos rivais, para ter chances de sair da zona de rebaixamento

O treinador Anderson Gomes não terá Shaylon à disposição, que cumpre suspensão. Com isso, o Atlético-GO inicia o jogo com: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Roni, Gabriel Baralhas, Rhaldney e Alejo Cruz; Hurtado e Luiz Fernando.

Palmeiras na luta pelo título

O clube alviverde busca a terceira vitória consecutiva no Brasileirão. Nas últimas duas rodadas, o Verdão venceu o Grêmio por 1 a 0, no Allianz Parque, e o Bahia por 2 a 1, em jogo disputado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.

Na vice-liderança, o Palmeiras está a dois pontos atrás do Botafogo, líder da competição. O time carioca entra em campo no mesmo horário que o Verdão para enfrentar o Vitória, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.