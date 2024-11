Fluminense x Fortaleza: PC Oliveira analisa possível pênalti e cita jogo do Palmeiras

O jogo entre Fluminense e Fortaleza, no Maracanã, foi marcado por uma polêmica na última sexta-feira (22). Jogadores do time visitante reclamaram de um possível pênalti de Thiago Silva em Breno Lopes. O meia Lucas Sasha reclamou da situação e comparou com lance do jogo do Leão do Pici contra o Palmeiras, quando foi marcada a penalidade. O ex-árbitro Paulo César de Oliveira analisou a jogada no programa "Troca de Passes".

- Quem tem a posição e a possibilidade de chegar na bola é o Breno Lopes. O Breno, de maneira inteligente, chega a dar uma desacelerada, e na minha visão, o Thiago Silva chega de maneira imprudente. Ele faz uma carga nas costas do Breno, com impacto com o braço esquerdo. Tem a ação com o braço, derruba o adversário e só depois consegue disputar a bola. A carga do Thiago Silva é faltosa, para mim o pênalti deveria ser marcado - começou PC.

- A diferença para o lance do Titi com o Flaco López está na velocidade da jogada. Também entendi como pênalti. O impacto também foi nas costas, continuado, com o jogador em velocidade. Concordei com a decisão da arbitragem. Os dois lances têm imprudência dos defensores, com força suficiente para derrubar, por isso que eu entendo como pênalti, tanto esse do Titi no López, como o de hoje do Thiago Silva no Breno Lopes - completou o ex-árbitro.

A situação ocorreu já nos minutos finais da partida e o árbitro Raphael Claus não interpretou como pênalti. Fluminense e Fortaleza empataram em 2 a 2, com gols de Lima e Cano para o time carioca, e Moisés e Marinho para o time visitante. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes chegou aos 38 pontos, na 15ª posição, enquanto o time de Juan Pablo Vojvoda está em 3º, com 64.