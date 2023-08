O risco será grande caso o clube aposte as fichas na Libertadores e não fique no G-4 do Brasileirão. É inimaginável para a torcida que o clube possa cair na Libertadores e não pegue vaga para a competição continental do ano que vem, uma vez que desde 2016, o Verdão participou de todas as edições do torneio pelo qual é tricampeão.