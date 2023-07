Pedro Lima tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024, mas deverá firmar um novo vínculo até dezembro de 2025. A renovação acontece independentemente do sucesso da negociação com o Viseu. Caso as tratativas de fato fracassem, é possível que outras propostas cheguem na mesa da diretoria. Tanto o estafe do atleta quanto o clube querem que ele tenha mais minutos em nível profissional.