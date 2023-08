No Allianz Parque, as câmeras de impedimento ficam no último andar do estádio e a câmera 1, da transmissão, fica em um andar mais baixo, mais próximo do gramado. Isso é a configuração "normal" dos jogos na arena alviverde, mas que precisou ser modificada para Palmeiras x Atlético-MG. Na quarta-feira (9), as câmeras de impedimento permaneceram no último andar e a câmera 1 foi levada também para esse último andar a fim de ficar alinhada com as demais.