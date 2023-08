Para se ter uma noção, o Atlético-MG finalizou 18 vezes nessas duas partidas, mas apenas uma delas acertou o alvo e foi no Mineirão. No estádio palmeirense, o Galo deu sete chutes, todos para fora do gol, sendo um deles a grande chance perdida por Paulinho, no segundo tempo, podem empatar no placar agregado. Já o Alviverde finalizou 25 vezes, acertou o alvo em dez e marcou um gol. Resultado: classificado.