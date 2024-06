Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras tem duas contratações acertadas: as de Mauricio e Agustín Giay. Ambos serão comprados em definitivo e estão muito perto de serem anunciados publicamente.

A princípio, resta apenas a publicação oficial do Palmeiras. Segundo publicação inicial do jornalista Venê Casagrande, o ex-meia do Internacional assinou contrato com o Alviverde na última terça-feira (25). Enquanto isso, o argentino Giay, que estava no San Lorenzo (ARG), está em solo brasileiro para se apresentar ao novo clube.

Mauricio, assim como Giay, fechou com o Verdão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Mauricio no Palmeiras

O Palmeiras solucionou os últimos detalhes da contratação de Mauricio. A compra em definitivo junto ao Internacional pode superar a casa dos R$ 50 milhões.

A "demora" para a conclusão da negociação aconteceu em razão de detalhes das tratativas. Os direitos econômicos de Mauricio são divididos entre Inter, Cruzeiro, Desportivo Brasil e o próprio jogador. Em operação complexa, o Verdão precisou se resolver com todas as partes envolvidas para adquirir 85% do atleta.

E o Giay?

Após pequenos entraves na reta final da negociação, o Palmeiras acertou a contratação de Giay, que chegou ao Brasil para assinatura de contrato na segunda-feira (24).

O jogador polivalente, que atua como meio-campista e lateral, será comprado por cerca de 7,5 milhões de dólares (R$ 39,7 milhões). Ele também deve ser anunciado em breve.

Agustín Giay e Mauricio serão reforços do Palmeiras (Foto: Divulgação/San Lorenzo)