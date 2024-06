Copiar Link

Após grave lesão e polêmica com Cruzeiro, Dudu entrou em campo na vitória do Palmeiras sobre o Juventude por 3 a 1, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador agradeceu o apoio dos companheiros logo após o fim da partida.

O jogador atuou em apenas 12 minutos no triunfo, dez meses depois de constatar uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e lesão no menisco, contra o Vasco em agosto de 2023.

Envolvido na polêmica com o Cruzeiro, Dudu decidiu ficar no Palmeiras e faz parte dos planos do técnico Abel Ferreira, que declarou não guardar mágoas da situação. Ele ressaltou a relação profissional que tem com o jogador na equipe paulista e espera o retorno do atacante, apesar de considerar que houve erros no episódio.

No entanto, a presidente do Verdão, Leila Pereira expressou o desejo que o ídolo palmeirense deixe o clube e cumpra o acordo verbal que tem com o clube mineiro.

