Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 22/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras tem três reforços prestes a chegar: Felipe Anderson, Agustín Giay e Mauricio. O trio, somado, custará menos do que a venda de Luis Guilherme para o West Ham.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O meia-atacante da base alviverde foi vendido aos ingleses por 23 milhões de euros fixos (R$ 133,4 milhões, segundo a cotação atual). Juntos, os três contratados geraram custo de cerca de 17,5 milhões de euros (R$ 104,4 milhões).

Felipe Anderson é um dos reforços do Verdão (Foto: Divulgação / Palmeiras)

Os reforços do Palmeiras

Entre os contratados, o único anunciado é o meia-atacante Felipe Anderson. O jogador ex-Lazio, da Itália, chega sem custos pela transferência, pois terminou seu vínculo com os italianos e assinou pré-contrato com o Palmeiras.

Agustín Giay está em período de folga, com a paralisação do Campeonato Argentino devido à Copa América. As partes solucionavam pendências finais para finalizar a transferência, que pode ser oficializada em breve. Pelo atleta, o Verdão pagará cerca de 7,5 milhões de dólares, que significam cerca de 7 milhões de euros, por 75% dos direitos econômicos.

Mauricio também tem negociações encaminhadas para ser reforço do Palmeiras. O clube deve desembolsar em torno de 10,5 milhões de euros (R$ 60,9 milhões) na operação, que envolve compras dos direitos que são divididos entre Internacional, Cruzeiro, Desportivo Brasil e o próprio jogador.

As negociações, somadas, chegam em cerca de 17,5 milhões de euros (R$ 101,5 milhões). O valor significa 5,5 milhões de euros (R$ 31,9 milhões) a menos do que a parte fixa da venda de Luis Guilherme.

Giay está perto de ser oficializado no Alviverde (Foto: Reprodução / Instagram @agusgiay16)

Boas vendas

O Palmeiras superou a meta de vendas estipulada para 2024 ainda em janeiro, que era de R$ 295,1 milhões. Com as saídas de Luan e Luis Guilherme, o Verdão ganhou ainda mais fluxo de caixa, permitindo mais agressividade no mercado.

Para a transferência de Luis, ainda terão 7 milhões de euros (R$ 40,6 milhões) em bônus, além dos 23 milhões de euros fixos.

Ainda há negociação de Estêvão, que está encaminhado com o Chelsea, da Inglaterra. O jogador deve se transferir apenas no segundo semestre de 2025, em operação que pode chegar aos 65 milhões de euros (R$ 377 milhões).